Rubén Vargas: "Estamos muy felices de haber clasificado, fue un partido muy duro"

Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- El extremo de la selección de Suiza Rubén Vargas mostró este martes su felicidad tras la trascendental clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer a Colombia en la tanda de penaltis, y ya palpita el cruce ante la aguerrida Argentina de Lionel Messi.

"Estamos muy felices de haber clasificado hoy, fue un partido muy duro", confesó el jugador durante su paso por la zona mixta en el BC Place de Vancouver, reflejando el desahogo de un plantel que tuvo que batallar hasta el último minuto para imponerse a los cafeteros en los penales por 4-3..

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A pesar de la euforia por la clasificación, Vargas afirmó que el equipo ya tiene la mente puesta en la Albiceleste, actual campeona del mundol.

"Todos sabemos quién es Argentina, pero para nosotros todo es posible", aseguró con firmeza. EFE