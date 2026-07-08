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'Rafa', la serie documental sobre Nadal, nominada a un Premio Emmy

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- 'Rafa', la serie documental que recorre la vida y brillante carrera deportiva del extenista profesional español Rafa Nadal, fue nominada este miércoles a un Premio Emmy, en la categoría de mejor serie de no ficción o documental.

Una producción de Netflix, que se estrenó el pasado mes de mayo, está dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y relata en cuatro capítulos la trayectoria de Nadal, con testimonios de algunas de las personas más cercanas al tenista.

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El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón y su familia y narra la historia del deportista desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024.

Ese año fue el último en competición antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos -ganó 22 Grand Slam-, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

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En la presentación de la serie en su Mallorca natal, Nadal explicó que aceptar grabar el documental fue "una decisión difícil" después de haber rechazado propuestas similares durante muchos años.

"El documental refleja momentos difíciles, pero también muchos momentos familiares y personales muy especiales que nunca antes se habían visto", aseguró.

'Rafa' competirá por el Emmy con 'Mr Scorsese', una serie documental de cinco episodios dirigida por Rebecca Miller para Apple TV, que explora la vida del legendario director de cine Martin Scorsese, responsable de títulos como 'Taxi Driver' (1976), 'Raging Bull' ('Toro salvaje', 1980) o 'GoodFellas' ('Uno de los nuestros', 1990).

También están nominados 'Sean Combs: The Reckoning', una serie documental de Netflix sobre las acusaciones de abuso sexual contra el rapero; 'The Yogurt Shop Murders' ('Los asesinatos de la tienda de yogur'), de HBO Max, sobre una serie de asesinatos que se produjeron en 1991 en Austin (Texas), y 'The American Revolution', de PBS, sobre la Revolución de las Trece Colonias entre 1763 y 1783, que culminó con la independencia de Estados Unidos. EFE

(foto) (vídeo)

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