Paso histórico de Melilla para proteger la lengua bereber en la universidad

Melilla, 8 jul (EFE).- La Ciudad Autónoma de Melilla ha dado “un paso histórico” en su objetivo de proteger el tamazight, la lengua milenaria bereber del norte de África, gracias a un convenio con la Universidad de Granada (UGR) para desarrollar la Cátedra Amazige aplicando actividades de extensión universitaria.

Esta es la principal novedad del segundo año de la Cátedra Amazige, el primero con la UGR, tras un inicio que ha dejado “sensaciones y expectativas extraordinarias por el hito importante” que supone esta cátedra, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, junto a sus codirectores, la vicedecana de la UGR María Vallejo, y el catedrático de la Universidad de Cádiz Mohand Tilmatine.

PUBLICIDAD

Entre las actividades con las que se pretende impulsar la preservación del tamazight están los cursos de extensión universitaria abiertos a todos los públicos en Melilla y convocatorias de premios a los que podrán presentarse trabajos de fin de grado y de máster y algunos estudios monográficos sobre temáticas relacionadas.

También habrá becas dirigidas al estudiantado de las titulaciones de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la UGR y talleres de formación en didáctica del tamazight, ha informado la vicedecana.

PUBLICIDAD

Pero, además de esta línea de actuación relacionada con la formación y la capacitación, también se van a aplicar otras tres, una de ellas relacionada con aspectos de investigación y transferencia con la que se elaborará el primer mapa sociolingüístico del tamazight en Melilla.

Otra línea estará vinculada con la difusión y la comunicación; y la última versará sobre la internacionalización e intercambio para participar en congresos internacionales y organizar foros científicos con expertos en lenguas minoritarias.

PUBLICIDAD

Estos ejes de actuación se aplicarán en los próximos meses con la idea de “trabajar hacia la normalización y la estructuración para que la gente pueda aprender el tamazight y conocerlo desde el rigor académico y la unificación de los estudios que ya existen”, ha dicho la consejera.

Se ha mostrado convencida de que Melilla debía liderar estos trabajos, donde el tamazight es la lengua materna de gran parte de la población y es, además, “un sustrato cultural común a todas las culturas que están en la ciudad”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el catedrático Mohand Tilmatine ha defendido que la cátedra “no surge de la nada”, pues en el pasado había iniciativas sobre el tamazight pero “individuales y sin desembocar en una política lingüística estratégica y pensada de manera estructurada y orientada hacia la revitalización de la lengua”.

Ahora es “un proyecto de toda la ciudad”, con un formato abierto a todos los melillenses y con vocación participativa, buscando dar una mayor visibilización al tamazight y con el objetivo de crear estructuras para acreditar un nivel en esta lengua, para lo que acaban de terminar el A1. EFE

PUBLICIDAD