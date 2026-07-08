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Morante, Roca Rey y Talavante, en las Corridas Generales de Vista Alegre de Bilbao

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Bilbao, 8 jul (EFE).- Figuras como Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante, entre otras, protagonizan el cartel de las Corridas Generales 2026, que acogerá la Plaza de Vista Alegre de Bilbao del 23 al 29 del próximo mes de agosto, en el marco de la Aste Nagusia bilbaína.

La empresa BMF, gestora de la Plaza de Vista Alegre, ha presentado la feria taurina de este año, compuesta por cinco corridas de toros, una corrida de rejones y la semifinal y final del V Memorial Iván Fandiño.

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Según los organizadores, se ha diseñado una programación equilibrada que combina máximas figuras del toreo, ganaderías de reconocido prestigio y "una firme apuesta por el futuro de la tauromaquia".

El abono reunirá a "nombres imprescindibles" como Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Emilio de Justo, Sebastián Castella, Tomás Rufo, Diego Urdiales, Borja Jiménez, David de Miranda, Marco Pérez, Antonio Ferrera, Damián Castaño y Román.

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En el apartado ganadero, la feria de Bilbao contará con toros de Romao Tenorio, Dolores Aguirre, La Quinta, Victoriano del Río, Domingo Hernández y Garcigrande.

Por su parte, el V Memorial Iván Fandiño celebrará su semifinal el 24 de agosto y la gran final el 30 de agosto "reafirmando el compromiso de la Plaza de Vista Alegre con la promoción de los nuevos valores del toreo y con el recuerdo permanente del torero de Orduña", han indicado los responsables de la plaza de toros de Bilbao.

La semifinal contará con la participación de los jóvenes aspirantes Iñigo Norte, David Cob, Manuel León, Manuel Domínguez y Rogelio Pajuelo. EFE

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