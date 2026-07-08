La Bolsa española baja un 2,73% tras anuncio del fin del alto el fuego entre EEUU e Irán

Madrid, 8 jul (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 2,73 % este miércoles, y ha vuelto al nivel de los 19.100 puntos, en su peor sesión en más de cuatro meses, por la finalización del alto el fuego entre EE.UU. e Irán, que también ha disparado de nuevo el precio del petróleo (7 %).

El principal índice del mercado bursátil nacional, el IBEX 35, ha perdido 535,9 puntos, ese 2,73 %, y ha terminado las negociaciones en los 19.104,3 puntos, en su tercera sesión consecutiva a la baja y en su peor jornada desde principios de marzo -pocos días después del estallido del conflicto en Oriente Medio-. En lo que va de año, reduce sus ganancias acumuladas al 10,38 %.

PUBLICIDAD

El IBEX iniciaba la jornada con pérdidas del 0,5 % pero pronto ahondaba en su caída, en sintonía con los principales parqués europeos, a medida que escalaban las tensiones el marco del conflicto de Oriente Medio, que ha resurgido tras los ataques que inició Irán en la víspera en el estrecho de Ormuz.

Con ello, el crudo brent de referencia en el Viejo Continente repuntaba el 7,42 % al cierre de los mercados de renta variable europeos, en la que podría ser su mayor subida diaria desde principios de abril mientras el barril rozaba el nivel de los 80 dólares. El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también sumaba el 7 % y superaba los 75 dólares por barril. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)