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Jhon Arias: "Es una cicatriz que nos queda bastante dolorosa"

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Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- El colombiano John Arias aseguró este martes que a la selección cafetera le queda una cicatriz "bastante dolorosa y bastante amarga" tras la derrota contra Suiza en octavos de final en la tanda de penaltis.

"Espero que hoy sea el comienzo de un cambio total que teníamos para llegar hasta el último día", indicó el jugador colombiano en la zona mixta al término del encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver.

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Arias quiso mandar una disculpa a los que creyeron y vibraron con el equipo, lo que hace que "aumente el dolor" de esta amarga eliminatoria.

"Si hay algo que nos caracteriza es la capacidad de sobreponernos. Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas", aseveró.

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El colombiano valoró el "gran partido y parejo" que afrontaron contra Suiza, una "buena selección que tiene sus méritos de estar donde está", dijo.

Arias negó que el hecho de que el próximo rival de ronda fuese la todopoderosa Argentina les afectase en el rendimiento del partido y lo achacó a "algo" que esperan identificar y eliminar "para conseguir cosas grandes con la selección".

"Muy respetuosamente hablando, poco nos importaba Argentina, porque para enfrentarnos a ellos teníamos que ganar hoy. No servía de nada pensar en eso, hicimos nuestra tarea y estamos muy enfocados en hoy en que Suiza sería un rival durísimo", explicó.

Tampoco achacó la derrota a factores externos, como el haber viajado a los tres países para jugar el Mundial. "A nosotros nos toca competir desde donde nos toca, recorrimos los tres países y grandes distancias que nos afectan pero no son excusas", aseveró.

Aunque la tendencia tras una eliminación suele ser fatalista, Arias quiso destacar que en este Mundial los cafeteros demostraron "una base y unos cimientos sólidos" para triunfar.

"Es un día doloroso, serán semanas difíciles, ahora queda levantar la cabeza y seguir (...) a la selección vienen los mejores jugadores del país, acostumbrados a ganar en nuestros clubes", agregó.

"Todos queremos lo mismo: ganar y conseguir cosas importantes con la selección porque la gente se lo merece. siempre nos apoyan y demuestran que confían, se ilusionan y al final nos vamos con las manos vacías", sentenció. EFE

(video)

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