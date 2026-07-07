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Muere ahogada una niña de seis años en una piscina de Balaguer (Lleida)

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Madrid, 7 jul (EFE).- Una menor de seis años ha muerto este martes por la tarde al ahogarse en la piscina del complejo deportivo del barrio del secà de Balaguer, en la comarca de Noguera (Lleida), ha informado el Govern de Cataluña.

Emergencias ha recibido el aviso a las 19:58 horas y ha movilizado a tres ambulancias y un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvar la vida de la menor, ha especificado esta misma fuente a través de un comunicado.

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El Govern ha recordado que se trata de la cuarta víctima mortal que se registra en las piscinas catalanas desde que comenzase la campaña de baño el pasado 15 de junio, así como que es la primera que ocurre en la provincia de Lleida.

Asimismo, se ha atendido a una veintena de personas que han resultado heridas en ahogamientos en piscinas de la comunidad catalana desde el pasado 15 de junio, en su mayoría niños.

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El Ejecutivo catalán, por otra parte, ha recordado que durante la campaña de baños de 2025 se registraron cuatro ahogamientos mortales en piscinas catalanas, lo que supone la misma cifra en apenas tres semanas desde el inicio de la temporada.

Del mismo modo, desde Protección Civil han recordado la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores durante el verano, así como han indicado que en el caso de observar un posible ahogamiento se avise al servicio de socorrismo pertinente o se llame al teléfono 112. EFE

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