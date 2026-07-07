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El Ejército de Tierra defiende su institución como "idónea" para aquellos jóvenes que buscan "algo más que un empleo"

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El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha definido la profesión militar como una opción "idónea" para quienes buscan que su trabajo tenga un "propósito", más allá de un simple empleo.

Según ha expresado el general durante la clausura de uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, esta búsqueda de sentido en el trabajo es la "esencia misma de la profesión militar", la cual se complementa con valores tradicionales como el compañerismo, la lealtad y el trabajo en equipo.

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Además, ha puesto de manifiesto que el Ejército requiere hombres y mujeres capaces de operar en un entorno tecnológico "cada vez más exigente y avanzado". Enseñat ha destacado que el talento joven es fundamental, ya que estos ciudadanos asumirán responsabilidades reales desde edades muy tempranas, algo que considera "valioso para el crecimiento personal y profesional".

"UNA VALIOSA GENERACIÓN"

En este sentido, el JEME ha advertido que los canales de comunicación han experimentado un cambio radical y ha señalado que el Ejército de Tierra está reforzando su presencia en redes sociales para "hablar el lenguaje de la valiosa generación" que consume contenidos de manera distinta a sus predecesoras.

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Además ha defendido la importancia de "estudiar y valorar las nuevas oportunidades" para "acercarse" a una sociedad a la cual "hay que saber entender y adaptarse", según ha expresado.

Así, ha identificado el desconocimiento de gran parte de la juventud sobre la labor de las Fuerzas Armadas como uno de los principales retos a batir. Durante su intervención, ha recordado que "la paz no se mantiene sola y la libertad necesita ser protegida", lo que justifica la necesidad de contar con instituciones preparadas y ciudadanos comprometidos con la seguridad.

Finalmente, el general Enseñat ha expresado que la labor de comunicar no debe limitarse a emitir mensajes, sino a "acercar realidades, derribar barreras de desconocimiento y permitir que las personas descubran oportunidades que quizás nunca habían contemplado".

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EuropaPress

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