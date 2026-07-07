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Arbeloa firma tres años como entrenador del Fulham

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- Álvaro Arbeloa, que ha dirigido al Real Madrid en el segundo tramo de la última temporada, será el nuevo entrenador del Fulham, tras firmar por el club inglés por los próximos tres años, según anunció su nuevo equipo.

“El club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador en jefe del Fulham. El técnico de 43 años ha aceptado un acuerdo de tres años, atándolo a Craven Cottage hasta el verano de 2029”, explicó la entidad en sus canales oficiales, superada la media noche en España.

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“Es un verdadero honor para mí embarcarme en este nuevo escenario en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la ‘Premier League’”, expresó Arbeloa, según recoge la página web de su nuevo equipo.

"Estoy deseando experimentar el ambiente en Craven Cottage con los aficionados del Fulham y comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de un viaje increíble juntos”, añadió.

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Shaid Khan, propietario del club, explicó que Arbeloa fue el “candidato original” cuando iniciaron las conversaciones en el mes de junio.

“Rápidamente quedó bastante claro que era y es la elección correcta. Estoy encantado de que Álvaro haya aceptado el desafío de impulsar al Fulham. Álvaro es muy ambicioso. También tiene un gran interés en nuestra Academia y cree en dar una oportunidad a los jugadores jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de jugar al fútbol ofensivo”, expuso en la web del club.

Tony Khan, copropietario del Fulham, incidió en que Arbeloa es “muy inteligente” y tiene “un profundo conocimiento del deporte, una ética de trabajo muy fuerte y está decidido a tener éxito en el Fulham”. EFE

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