0-0. Suizos y colombianos definen en los penaltis el paso a cuartos de final

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Las selecciones de Suiza y Colombia definirán en los penaltis el pase a cuartos de final del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y los 30 minutos de prórroga.
El ganador jugará en la próxima fase contra Argentina el 11 de julio en Kansas City. EFE
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