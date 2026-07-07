0-0. Suizos y colombianos definen en los penaltis el paso a cuartos de final

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Las selecciones de Suiza y Colombia definirán en los penaltis el pase a cuartos de final del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y los 30 minutos de prórroga.

El ganador jugará en la próxima fase contra Argentina el 11 de julio en Kansas City. EFE