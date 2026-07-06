Vinícius: "Dirán que no quise tirar el penalti, pero nunca huyo de mi responsabilidad"

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El delantero brasileño Vinícius Júnior confirmó este domingo que el seleccionador Carlo Ancelotti eligió a Bruno Guimarães para tirar el penalti que luego falló y que fue clave para la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega por 1-2.

"Creo que Bruno era el mejor pateador para hacer ese cobro. Él entrenó muy bien en el día a día y muchos van a decir que yo no quise tirar, pero nunca huyo de la responsabilidad. Tiro los penaltis en el Real Madrid cuando es necesario, y en la selección también cuando es necesario; nunca voy a huir", dijo Vinícius en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El 7 de la 'Seleção', que se despide del torneo con cuatro goles y una asistencia, confirmó así que Ancelotti eligió a Bruno Guimarães par lanzar el penalti que paró el noruego Ørjan Nyland en la primera mitad del encuentro, cuando el marcador estaba 0-0.

"El míster lo eligió a él. Entrenamos todos, todos los días, y él eligió a Bruno. Yo siempre digo que nunca he sido vanidoso sobre querer ser el máximo goleador de la competición. Infelizmente, terminó fallando", insistió.

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En este sentido, espera que ese fallo decisivo desde el punto penalti "no manche" la carrera de su compañero en el equipo nacional.

El exjugador del Flamengo también confesó a los periodistas que Noruega les "sorprendió" con su planteamiento de juego, que calificó de "muy inteligente".

"Pudieron poner a muchos jugadores detrás de la línea del balón. Nosotros no conseguimos el encaje necesario para hacer la mejor presión y eso acabó dificultándonos mucho", explicó para después desearle suerte al combinado escandinavo, que disputará por primera vez unos cuartos de final de una Copa del Mundo ante México o Inglaterra.

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"Estoy triste por nuestra participación en el Mundial. Ahora tenemos que levantar la cabeza para intentar seguir adelante. Hay que seguir adelante. Pero hay que estar preparados, como dije, voy a trabajar para hacer méritos para estar aquí de nuevo", dijo. EFE

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