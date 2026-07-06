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Solbakken dice que indultar a Balogun es "un gran error"

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East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, calificó este domingo de "grave error" la decisión de la FIFA de indultar al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar el partido de octavos de final de EE.UU. ante Bélgica.

El delantero del Mónaco fue expulsado con roja directa en el segundo tiempo del partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, tras consulta del árbitro al VAR.

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"Ha sido un gran error por parte de la FIFA. Le amonestaron, entró el VAR y fue expulsado. Entonces, debería estar sancionado un partido", juzgó este domingo el entrenador de Noruega en rueda de prensa tras la victoria de su equipo contra Brasil (1-2).

"Es una mala decisión, siento pena por la selección de EE.UU. porque incluso si ganan no es algo bueno para el deporte", agregó el técnico noruego.

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Balogun, goleador con tres anotaciones del Equipo de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026, vio la roja por un pisotón fortuito en el tobillo en una disputa por el balón con Tarek Muharemovic.

La FIFA ha argumentado que su decisión, ya polémica, está sustentada en el artículo 27 de su Código Disciplinario que le faculta para decidir por "la suspensión de la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta". EFE

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