Los toros de Fuente Ymbro, protagonistas del primer encierro de los Sanfermines de 2026

Pamplona, 6 jul (EFE).- Seis toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro protagonizarán este martes el primer encierro de los Sanfermines de 2026.

Entre los ocho ejemplares enviados desde la finca gaditana destacan Improvisado y Hostelero, con un peso de 610 kilos cada uno de ellos.

Les acompañan Tramposo, con 600 kilos; Fanfarrón, con 585; Manirroto, con 570; Escribiente, con 575; Botellero, con 570; y Taranto, con 595.

Las capas de los animales varían entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero.

De los ocho animales, serán seis los que corran por las calles de Pamplona este martes.

Los toros de Fuente Ymbro, habituales en los Sanfermines, corren el encierro por decimonovena vez y son conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, serán los primeros en recorrer los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa.

El encierro dará comienzo, como es tradición, a las 8:00 horas.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio. EFE