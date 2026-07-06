Vigo, 6 jul (EFE).- El Celta arranca este martes la pretemporada 2026-27 con el inicio de los reconocimientos médicos que se llevarán a cabo en la Clínica Celta de A Sede, entre los días 7 y 9 de julio.

Una vez completadas estas pruebas, los futbolistas se pondrán a las órdenes de Claudio Giráldez el próximo viernes, a partir de las 10:30 horas, en la ciudad deportiva Afouteza.

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Los futbolistas citados para el arranque de la pretemporada son: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino y Andrei Radu.

El defensa Javi Rodríguez, que participó con la selección española en fase inicial de la preparación para el Mundial, y el extremo marroquí Jones El-Abdellaoui se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que Carl Starfelt y Borja Iglesias, los dos representantes celestes en la cita mundialista, lo harán en las próximas semanas.

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También se incorporarán a la dinámica del equipo los nuevos fichajes, Aleix Febas y Javi Galán, además de los futbolistas que regresan tras su cesión: Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez. EFE

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