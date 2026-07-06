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71-96. Argentina derrota a Panamá rumbo a Catar 2027

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Ciudad de Panamá, 5 jul (EFE).- La selección de baloncesto de Argentina derrotó este domingo por 71-96 a Panamá, en el camino a la siguiente ronda de las eliminatorias FIBA Américas, a la que ambas están clasificadas, rumbo al Mundial de Catar 2027.

Pese al dominio del equipo argentino a lo largo del juego, los panameños no renunciaron a la búsqueda del partido, en el que Iverson Molinar se destacó como líder en puntos, con 17, mientras que por los suramericanos fue Francisco Caffaro con 15.

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Los argentinos cerraron el primer cuarto con ventaja de 18-26 a pesar del esfuerzo constante de Molinar, quien cerró el período atacando el aro para sumar a su cuenta personal.

El segundo cuarto comenzó con la selección de Panamá dispuesta a acortar la brecha de ocho puntos, pero la Albiceleste encontró oxígeno rápidamente en la zona pintada y se fue al descanso con un cómodo 37-51.

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El tercer tiempo arrancó como terminó el segundo, con Argentina castigando desde la larga distancia. A pesar del esfuerzo de Iverson Molinar repartiendo asistencias y buscando a sus compañeros, el ataque canalero se volvió predecible y el cuarto terminó 56-80.

A pesar de la abultada desventaja, Panamá no bajó los brazos, y liderados por el empuje de Guillermo Navarro en la conducción y la insistencia de Eric Romero bajo los tableros, los locales buscaron maquillar el resultado. Sin embargo, el colchón de puntos construido por Argentina en los tres primeros cuartos fue más que suficiente.

gf/laa

(foto)

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