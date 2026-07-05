Lucas Coenen domina en Sudádrica y se asienta aun más como líder de MXGP

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El piloto belga Lucas Coenen (KTM) se asienta aun más como líder del Mundial de MXGP de motocrós al ganar el Gran Premio de Sudáfrica y con victoria en las dos mangas en el circuito de Johannesburgo.
En las dos mangas Coenen estuvo escoltado por el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) y el francés Romain Fevbre (Kawasaki).
El español Rubén Fernández (Honda) acabó en la sexta plaza total con un séptimo y un octavo. Oriol Oliver (KTM) fue décimo. EFE
Coenen comanda el Mundial con 566 puntos por los 498 de Herings y los 443 de Febvre. EFE
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