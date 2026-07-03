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Un multitudinario 'banderazo' tiñe Miami Beach de albiceleste antes de los octavos

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Miles de aficionados argentinos se congregaron este jueves en Miami Beach para un espectacular banderazo en la víspera del Argentina-Cabo Verde que definirá un cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

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Entre el humo de las parrillas, la música y el redoble de tambores, una incontenible algarabía teñida de albiceleste se apoderó del barrio conocido como 'Little Argentina', que acoge a gran parte de la diáspora argentina en Miami.

A los residentes de la zona se sumaron miles de hinchas llegados desde Argentina en los últimos días por la euforia que desató el pase de la selección a la ronda eliminatoria.

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Más de 50.000 argentinos residen habitualmente en el sur de Florida, según cifras oficiales, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmó esta semana que se estima que otros 50.000 viajaron a Miami en los últimos días pese a no tener entradas para el partido.

Uno de los que sí posee boletos es Pablo Daniel Viladrich, que fue uno de los primeros en llegar al festejo y asaba chorizos junto a varios amigos sobre una parrilla en el Oceanside Park del norte de Miami Beach.

"Es lo más grande que hay, es un orgullo, Argentina juega muchas veces acá y siempre hemos venido a apoyar", afirmó a EFE.

Aunque una de las habituales tormentas que azotan cada verano Florida amagó con aguar el festejo, el Sol resistió, como si quisiera unirse a la celebración, y dejó que los aficionados soltaran toda la emoción contenida a 24 horas del partido contra Cabo Verde.

Centenares de camisetas de Lionel Messi, decenas de paraguas y banderas albicelestes, y alguna réplica de la Copa del Mundo, añadieron color a una reunión que fue aumentando en tamaño a medida que bajaban las altas temperaturas y crecía el sonido ambiente con toda clase de cánticos en apoyo a la selección.

Algunos incluso aprovecharon para buscar entradas para el partido del viernes, dada la escasez de boletos disponibles en las páginas de reventa.

Otro de los hinchas que se acercaron a la fiesta fue Fran, que viajó junto a varios amigos desde Buenos Aires y dijo que tan pronto se enteraron del banderazo no dudaron en venir.

"Es lo mejor que hay. Estar en Miami, con amigos, calor, playa, parrilla; es Argentina, amigos", dijo.

Miami ha vivido la llegada de un aluvión de aficionados argentinos en los últimos días, favorecido por el aumento de la frecuencia que han puesto en marcha algunas compañías aéreas, como Aerolíneas Argentinas, para el encuentro contra Cabo Verde.

La aerolínea reforzó su operación con dos vuelos diarios a Miami el 30 y 1 de julio y tres el 2 de julio, la víspera del partido.

Argentina se enfrentará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami al combinado africano por un puesto en los octavos de final.

Será el primer partido oficial de la selección argentina en Miami desde la final de la Copa América de 2024, en la que la 'Albiceleste' se impuso a Colombia en medio de graves disturbios a las afueras del estadio.

El vencedor jugará el 7 de julio en Atlanta contra el ganador del partido entre Australia y Egipto. EFE

(foto) (video)

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