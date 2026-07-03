Sinner acelera a octavos, que alcanza por quinto año seguido

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El vigente campeón y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner dio un paso más en su objetivo de revalidar el título de Wimbledon que logró el pasado curso y tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4), se situó por quinto año consecutivo en los octavos de final del Grand Slam londinense.

El jugador de San Cándido, que saldrá en la cima del circuito sea cual sea su resultado en el All England Club, no dio opción a su rival, al que ganó por segunda vez en otros tantos cara a cara después de que le venciera en Washington, en semifinales, en agosto del 2021. Tardó dos horas y cuarto en resolver el compromiso.

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La novena victoria seguida en Wimbledon, seis del año pasado y tres que acumula en el presente, lleva al transalpino a un duelo contra el japonés Shintaro Mochizuki que ganó al español Rafa Jodar. EFE