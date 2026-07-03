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Prisión para el detenido por matar a su expareja en Málaga y para un encubridor

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Málaga, 3 jul (EFE).- Un juzgado de Málaga ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que presuntamente asesinó a su expareja y la tiró a un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) y para otro hombre que le encubrió, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El presunto autor del crimen está investigado inicialmente por un delito de homicidio, aunque esta calificación puede cambiar a lo largo de la instrucción. El hombre sí declaró ante la juez de la plaza número 4 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga.

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También ingresará en prisión otro hombre, que se acogió a su derecho a no declarar, investigado por un delito de encubrimiento.

Para la tercera persona detenida, una mujer que es pareja del otro arrestado, también investigada por encubrimiento, se ha decretado libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, comparecencia 'apud acta' o prohibición de salida del territorio nacional.

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El cadáver de la mujer, de 35 años, fue hallado este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). La víctima llevaba desaparecida desde abril y fue presuntamente asesinada por su expareja, de 49 años, que confesó el crimen y dijo el lugar en el que estaba el cuerpo, informaron fuentes de la investigación.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes el crimen machista, junto a otro en Alicante, con lo que ya son un total de 27 víctimas mortales registradas en lo que va de año.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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