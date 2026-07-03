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Policía mexicana pide a ciudadanos evitar retos virales y conductas de riesgo en festejos

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Ciudad de México, 2 jul (EFE).- Tras el deceso de cuatro personas durante los festejos del triunfo de México ante Ecuador en el Mundial FIFA 2026 el pasado martes, la Policía mexicana llamó este jueves a la población a celebrar de "manera responsable", así como evitar conductas que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros.

En un comunicado, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Ciudad de México apuntaron que en las celebraciones se han identificado prácticas de "alto riesgo" que pueden derivar en lesiones graves, afectaciones a la salud, daños al mobiliario urbano, alteraciones al orden público o situaciones de emergencia.

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Entre las conductas en mención se señalan retos o dinámicas como el denominado "Quiere volar", donde una persona es lanzada al aire por otras; además de arrojarse desde estructuras elevadas; realizar peleas simuladas al utilizar barreras de señalización vial; escalar mobiliario urbano para grabar videos, o provocar aglomeraciones y desplazamientos repentinos.

"Estas acciones ponen en peligro tanto a quienes participan como a las personas que se encuentran alrededor", señala el texto.

Ambas agencias de seguridad expusieron que la euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, "disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que incrementa la probabilidad de sufrir fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte".

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Además, las secretarías expusieron que la difusión de este tipo de actos en redes sociales puede contribuir a "normalizar comportamientos peligrosos y favorecer su imitación", especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Las entidades también recomendaron no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo ofrecidas por personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o reducción de la capacidad de reacción.

Las situaciones antes referidas "pueden facilitar la comisión de delitos como robo, fraude con dispositivos electrónicos o tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión", se alerta en el texto.

De igual manera, el comunicado advierte que "el consumo excesivo de alcohol incrementa el riesgo de accidentes, caídas, lesiones y conflictos durante los festejos, especialmente en espacios con alta concentración de personas".

El miércoles, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a los aficionados a celebrar con responsabilidad y sin excesos, luego de que el martes, 30 de junio, se reportaron cuatro personas muertas en la metrópoli tras el triunfo de México ante Ecuador.

El Gobierno capitalino investigaba las razones de la asfixia que provocó la muerte de tres de las víctimas.

La Secretaría de Salud capitalina precisó que tres personas -un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años- murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con las autoridades, la víctima más joven era Joshami Irais Robles Cortázar, una estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en el central Estado de México.

Además, Brugada adelantó que su gobierno reforzará acciones de seguridad y vigilancia, con miras al encuentro frente a Inglaterra, programado para el domingo en el Estadio Ciudad de México, conocido como estadio Azteca.

Según cifras oficiales, alrededor de 1,4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la selección mexicana en distintos puntos de la capital el martes pasado.

Tan solo en Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron unas 484.000 personas. EFE

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