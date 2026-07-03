Detenido un joven de 19 años por engañar a un menor para lograr imágenes sexuales

Valladolid, 3 jul (EFE).- Un joven de 19 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de "child grooming", ciberacoso sexual a menores, y dos delitos de corrupción de menores, tras hacerse pasar por una chica menor para engañar a un menor y obtener imágenes de índole sexual, y constatar además que había compartido videos de pornografía infantil en 2023.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este viernes que la detención del joven de 19 años, vecino de Valladolid, se produjo el pasado 25 de junio, y se ha solicitado a la autoridad judicial el volcado del contenido de su móvil.

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El pasado 11 de junio el padre de un joven menor de edad denunció en Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que su hijo había sido engañado por una persona desconocida para enviar un video de índole sexual a través de una aplicación de telefonía móvil.

Según relató en su denuncia, el menor había contactado con una chica, que dijo que era menor, y que a través de una aplicación consiguió que su hijo le mandara fotos semidesnudo y un video masturbándose.

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El menor posteriormente había bloqueado a la supuesta destinataria de las fotos y el video, que resultó ser en realidad el joven de 19 años.

Se trata de una modalidad delictiva conocida como "child grooming", en la que los delincuentes se hacen pasar en redes sociales por menores de edad para así convencer a sus víctimas, también menores, de que compartan imágenes de contenido sexual.

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Los policías averiguaron que se trataba de un vecino de Valladolid y relacionaron a ese joven con dos reportes recibidos del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, en los que daban constancia de dos perfiles de usuario en distintas webs que habían compartido videos de pornografía infantil en 2023, siendo estos perfiles del joven investigado, quien en esa fecha era menor de edad.

El teléfono móvil del detenido ha sido intervenido y se ha solicitado a través de la autoridad judicial el volcado y análisis de su contenido, por lo que no se descarta que más adelante se le puedan imputar otros hechos de análoga naturaleza. EFE

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