Dalic: "No tengo nada que reprochar a los chicos, lo dieron todo"

Toronto (Canadá), 2 jul (EFE).- "No tengo nada que reprochar a los chicos, lucharon, se esforzaron, lo dieron todo", manifestó con visible amargura el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, tras el partido que marcó la eliminación del Mundial con una derrota por 2-1 ante Portugal en Toronto.

Dalic admitió que la plantilla se sumergió en una profunda frustración por el resultado, especialmente al no poder ampliar la diferencia que abrió Iván Perisic con su gol en el minuto 53, y por el dolor de la derrota en el último minuto del juego de dieciseisavos de final.

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Describió el resultado ante un rival que dominaron por largos tramos del partido como cruel y dolorosa.

Admitió que los partidos de este nivel competitivo se definen en los detalles, y que el brutal esfuerzo físico les pasó factura.

"Lamento que hayamos perdido. Tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal", puntualizó. EFE