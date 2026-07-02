Vox ve "margen" para llegar a un acuerdo con el PP para investir a Moreno en Andalucía

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que "aún hay margen" para llegar a un pacto con el PP que facilite la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

En declaraciones en los pasillos del Parlamento de Cataluña, ha explicado que siguen las negociaciones con los 'populares', después de que el líder de dicha formación, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado que el pacto está ultimado y que sólo falta concretar las responsabilidades que Vox asumirá en el futuro Gobierno andaluz.

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"La votación se celebrará a las 19.00 horas aproximadamente y no nos vamos a levantar de la mesa hasta el último minuto porque creemos que los andaluces merecen prioridad nacional y merecen defender unas políticas que mejoren la vida de los andaluces", ha subrayado Garriga.