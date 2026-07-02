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Starmus regresa a Tenerife y La Palma con premios Nobel, astronautas y artistas

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Santa Cruz de Tenerife, 2 jul (EFE).- El festival internacional de ciencia, música y arte Starmus ha anunciado este jueves que regresará a Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre, con una programación que incluirá la presencia de premios Nobel, científicos, físicos, ecologistas, astronautas y artistas como Brian May, Andrea Bocelli o Sarah Brightman, entre otros.

El cofundador del evento, el doctor Garik Israelian, ha sido el encargado de anunciar las novedades de esta octava edición, junto con el guitarrista de Queen, Brian May, a través de videoconferencia, así como de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otros.

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Entre las novedades de esta edición se encuentra la entrega del primer galardón Jane Goodall Earth, que será para la antropóloga y economista costarricense Christiana Figueras, como reconocimiento a su liderazgo en la promoción de la concienciación ambiental, la acción climática y la gestión sostenible.

Mientras que la medalla Stephen Hawking para la comunicación científica 2026 recaerá sobre el científico británico Brian Cox, por su contribución a la divulgación científica internacional y su capacidad para inspirar a otros a través de su labor como físico, presentador y comunicador.

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Cox, quien también intervino en la rueda de prensa mediante videoconferencia, ha destacado que para él es un honor recibir este reconocimiento, ya que hace diez años estuvo con Hawking y para él la “astronomía es la ciencia más antigua”, una que frente a un “mundo fragmentado como el de hoy en día” recuerda que es “importante comprender que nuestro universo es más importante que nunca”.

Junto a ellos también estará el Premio Nobel Geoffrey Hinton, considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial, uno de los primeros ponentes confirmados para esta edición al que se sumarán nuevas incorporaciones en las próximas fechas.

El evento comenzará el 17 de octubre con el concierto de apertura y la ceremonia de entrega de medallas, en la que será protagonistas Andrés Bocelli, Brian May y Sarah Brightman, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la banda Starmus All Stars.

El cofundador de Starmus, Garik Israelian, ha indicado durante la presentación que hace diez años la presencia de Stephen Hawking en Tenerife sirvió para poner en marcha “un sueño que cada día es más grande y real”, el propio festival, que este año no “solo celebra todo lo que ya se ha conseguido” sino también “la extraordinaria comunidad que se ha formado en torno a la idea de la ciencia para todos”.

Mientras que Machín ha subrayado las bondades de Canarias para “la investigación y la observación del cielo”, unas cualidades que son únicas y que han servido a “generaciones de científicos e investigadores” para construir una realidad científica “de primer nivel” que hoy forma parte “de la identidad” de las islas, una realidad que Starmus permite que se conozca “en todo el mundo”. EFE

(foto)

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