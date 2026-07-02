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Robles destaca que la enseñanza militar es un objetivo estratégico del Ministerio

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 Toledo, 2 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este jueves que la enseñanza militar constituye un objetivo estratégico prioritario para su departamento, puesto que garantizan la capacitación técnica necesaria para contar con unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales y preparadas para adaptarse a las misiones que se les encomiendan.

Durante su visita a la Academia de Infantería de Toledo, la ministra de Defensa ha recibido la actualización de un análisis DAFO (Debilidades y Fortalezas) elaborado por un alumno de segundo curso al que ha agradecido “sus dotes de liderazgo, su valentía y proactividad para ayudarnos a mejorar", ha dicho.

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"Eso demuestra cuáles son los valores de los militares de Ejército de Tierra: lealtad y servicio, espíritu de superación y defensa de aquello que es una semilla para conseguir algo mejor”, ha resaltado Robles, en un comunicado enviado por el Ministerio de Defensa.

Entre esas mejoras se encuentra la colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para la creación de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, específicamente orientado a las competencias profesionales del perfil de egreso del suboficial de la especialidad fundamental de Infantería.

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Esta nueva titulación permitirá adaptar de manera más precisa la formación académica y técnica a las capacidades y cometidos que desempeñan los suboficiales de Infantería a lo largo de su carrera profesional, reforzando al mismo tiempo la conexión entre la enseñanza militar y el sistema educativo general. EFE

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