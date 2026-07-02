La centrocampista Sandra Castelló (Tenerife) ficha por el Sevilla Femenino

Sevilla, 2 jul (EFE).- La centrocampista Sandra Castelló ha fichado por el Sevilla FC Femenino procedente del CD Tenerife, ha informado este jueves el club sevillista, que destaca que la futbolista valenciana, de 32 años, llega avalada por una extensa trayectoria en la élite del fútbol español con más de 250 partidos en la máxima categoría y 10 goles en Liga F.

En Tenerife, militó las dos últimas temporadas y disputó 55 encuentros oficiales, y antes de su paso por la isla desarrolló gran parte de su carrera en el Sporting Club de Huelva, donde llegó a convertirse en una de las futbolistas más representativas de la entidad con más de 140 partidos oficiales.

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Centrocampista de perfil defensivo, pero con capacidad para organizar el juego y dar equilibrio al equipo, Sandra Castelló destaca por su lectura táctica, intensidad competitiva y compromiso colectivo, destaca el club. EFE