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La Asamblea de Extremadura pide a Sánchez que disuelva el Congreso y convoque elecciones

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Mérida, 2 jul (EFE).- La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura, una propuesta para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.

En la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha abogado por llevar a cabo una "limpieza democrática" y depurar responsabilidades políticas y morales ante la "corrupción sistémica" en el Gobierno.

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Así, ha abogado por "dar la palabra a los españoles" con unas elecciones generales, que decidan su futuro, y "recuperar la dignidad" en la política.

"Otros esperan otro veredicto, nosotros queremos el veredicto de las urnas", ha insistido.

Todo ello, debido al "rosario de casos de corrupción que rodean al Gobierno" con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como "penúltima imputada".

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En este sentido, ha dicho que los socialistas tienen abiertos 16 procesos judiciales y 20 tipos diferentes de delitos y cuentan con "más imputados que diputados".

Además, ha criticado el "silencio" del PSOE de Extremadura, "convertido en el club de fans de Pedro Sánchez", ante los casos de corrupción, ha dicho.

"Todos los caminos llevan a Pedro Sánchez y a la sede de Ferraz", ha apuntado el portavoz del PP extremeño quien ha concluido su intervención dirigiéndose a la bancada socialista con un "nos vemos, organización criminal".

Por su parte, la diputada del PSOE Blanca Martín ha instado al PP a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso, lo que, a su juicio, no hacen porque la perderían y entonces "el PP de Madrid se revoluciona".

Además, ha dicho que "el único partido condenado por corrupción es el PP" mientras que en el PSOE, "cuando hay un corrupto se le echa a la calle", expresión que ha provocado la llamada al silencio de los diputados por parte de la Presidencia de la Asamblea.

En este sentido, ha asegurado que el PP tiene 900 imputados y 100 en la cárcel, condenados a 351 años, ha apuntado Martín, para quien España tendrá elecciones generales "cuando las tenga que haber".

"La enciclopedia británica haría falta, no cinco minutos, para enumerar aquí tanta corrupción, tanto robo y tanto saqueo; de la A de Ábalos a la Z de Zapatero", ha expresado, por otro lado, el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo.

En su opinión, es necesario que España vaya a elecciones para que los ciudadanos decidan sobre su futuro.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que los populares "no están para dar lecciones" con relación a escándalos de corrupción y ha dicho que el tráfico de influencias "forma parte del ADN del PP".

A su juicio, el PP prefiere elecciones porque no se atreve a negociar una moción de censura con los partidos independentistas. EFE

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