Iberia retoma este viernes los vuelos entre Madrid y Doha tras cuatro meses de suspensión

Madrid, 2 jul (EFE).- Iberia retoma mañana, viernes, los vuelos a la capital de Catar, Doha, tras cuatro meses de suspensión como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

El conflicto estalló el pasado 28 de febrero, cuando EE.UU e Israel lanzaron una oleada de ataques contra Irán.

Según informan fuentes de la aerolínea, la operación se reinicia con tres frecuencias semanales, que serán los miércoles, viernes y domingos.

Los vuelos despegarán de Madrid a las 15:45 horas y llegarán a Doha a las 23:55 horas, y, en sentido inverso, saldrán de la capital qatarí a las 01:50 horas y aterrizarán en Madrid a las 08:15 horas. EFE

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