Gibraltar activa nuevas medidas de seguridad en la frontera

Algeciras (Cádiz), 2 jul (EFE).- El Gobierno de Gibraltar ha presentado este jueves las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y ha publicado recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el tratado entre la UE y el Reino Unido se implemente provisionalmente a partir del 15 de julio.

Según ha explicado el Ejecutivo que encabeza Fabián Picardo, el Gobierno "desea garantizar a la ciudadanía que la seguridad de Gibraltar no se está reduciendo. Al contrario, se está reforzando de manera sustancial. A medida que se retira la antigua valla de tela metálica y alambre de espino, ya se ha instalado una nueva línea de valla de alta seguridad a tan solo unos metros de distancia", expone en una nota de prensa.

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La nueva valla es de categoría 4, la misma especificación “antiescalada” (no-climb) empleada en los perímetros de las instalaciones militares del Reino Unido. Discurre desde el mar hasta el aeropuerto, con puertas que se cierran en horarios establecidos para las operaciones aduaneras y comerciales. Esto significa que cualquier persona que acceda por la zona oriental del recinto ferial se encontraría con una segunda barrera, más fiable, que protege la pista, los depósitos de combustible, el túnel y las instalaciones aduaneras, sin acceso peatonal a Gibraltar.

El recinto militar situado en el extremo occidental de la frontera permanecerá vallado. El único tramo sin valla fronteriza será la zona de aproximadamente 150 metros junto al bucle, por donde los peatones siempre han cruzado.

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Ese tramo abierto contará con una presencia policial permanente y considerable, por lo que se están incorporando agentes de policía adicionales destinados específicamente al norte de la pista, donde trabajarán junto a la Policía Real de Gibraltar, el Servicio de Aduanas y la Agencia de Fronteras y Guardacostas, que operarán vehículos 4x4 en la zona.

El área también estará protegida por una amplia red de circuitos cerrados de televisión (CCTV) que ofrecerán una imagen permanente, cámaras de reconocimiento facial en tiempo real que cotejarán los datos con las listas de busca y captura de Interpol y de otros organismos, cámaras de reconocimiento automático de matrículas capaces de identificar vehículos registrados en sistemas policiales internacionales, y una mejora general de la iluminación.

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En cuanto a la salvaguarda prevista en el Tratado que permite volver a cerrar la zona en circunstancias extraordinarias, el Gobierno señala que "esto no supone ninguna dificultad para Gibraltar. La zona oriental se cierra cada noche para las operaciones aduaneras y comerciales, y la zona occidental está de hecho cerrada por tratarse de un recinto militar".

Así, "solo habría que cerrar de nuevo el tramo abierto de unos 150 metros, algo que podría hacerse con rapidez. En el interior de la terminal aérea ya se están instalando las puertas electrónicas necesarias para el Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE, que se conectarán al sistema Schengen". EFE

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