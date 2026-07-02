Feijóo cree que el peso de Vox en la Junta de Andalucía debe ser proporcional a las urnas

Santander, 2 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este jueves que al acuerdo para la investidura de Juanma Moreno sólo le resta concretar las responsabilidades que tendrá Vox en la Junta de Andalucía, que, a su juicio, tienen que ser proporcionales a la diferencia "insalvable" que hubo en las urnas entre ambos partidos.

Durante un foro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Feijóo ha recalcado que el acuerdo programático entre PP y Vox está "ultimado" y solo queda definir el papel de este partido en el Ejecutivo.

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"Treinta puntos de diferencia es algo insalvable para que el acuerdo sea proporcional", ha sostenido.

El líder del PP ha explicado que ayer habló por teléfono con el candidato popular Juanma Moreno y comentaron que hay tres antecedentes de este pacto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, por lo que "el contenido de los acuerdos no tiene dificultad".

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De esta forma, solo queda determinar el ámbito de gobierno y las responsabilidades de Vox, un asunto que Feijóo ha afirmado que tiene que cerrarse entre Juanma Moreno y el futuro socio de gobierno.

Y ha enfatizado que el PP se quedó en Andalucía a dos escaños de la mayoría absoluta y sacó 30 puntos de diferencia a Vox. "Yo lo dejo ahí", ha incidido.

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Los 109 diputados autonómicos están llamados este jueves a las 19.00 horas a la segunda votación de investidura, después de que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz perdiera el martes la primera, en la que los 56 parlamentarios de los tres grupos de la izquierda y de Vox votaron en contra, frente a los 53 populares. EFE

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