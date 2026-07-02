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El comité prevé que Alcoa recurrirá "hasta el último extremo" para no devolver ayudas de 37 millones

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El presidente del comité de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zan, critica que Alcoa "no ha informado de nada" a los trabajadores en relación con el fallo de la Audiencia Nacional por el que Alcoa tendrá que devolver al Ministerio de Industria un total de 36,6 millones de euros de ayudas compensatorias por los costes de emisiones indirectas de CO2.

Si bien asegura no conocer "en profundidad" este caso ni contar con información por parte de Alcoa, Zan ha dicho suponer que prevé "que lo va a hacer Alcoa es recurrir como hace en todos los juicios que no gana". Opina que buscará "hasta el último extremo conseguir ese dinero".

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Además, este tipo de subvenciones "nunca suelen meterlas en las cuentas americanas" de Alcoa, pues "no suelen contabilizarla hasta que tienen derecho 100% a ellas".

El Ministerio de Industria resolvió en 2021 que Alcoa debía devolver los importes de estas subvenciones correspondientes con 2017, 2018 y 2019 (más intereses de demora) debido a la comunicación en octubre de 2020 de un despido colectivo, después anulado por la justicia, y por la parada de las cubas en el complejo de San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo). Según el fallo con fecha de 25 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional considera "ajustada a derecho" esa resolución del Gobierno.

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