Espana agencias

Duchas, aire acondicionado y helados para refrescar los animales del zoo por ola de calor

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jul (EFE) - Espacios climatizados, duchas automáticas, aire acondicionado y dietas adaptadas que incluyen helados elaborados con frutas, verduras e incluso carne fresca y pescado forman parte de la estrategia del Zoo Aquarium de Madrid para garantizar el bienestar de sus animales ante las olas de calor.

Así lo ha podido comprobar EFE este jueves en una visita a las instalaciones del zoológico, cuyos cuidadores están especialmente preocupados por "refrigerar y refrescar" a los animales y, sobre todo, a "aquellos que están acostumbrados a temperaturas más bajas", según ha explicado la veterinaria Eva Martínez.

PUBLICIDAD

Aunque los animales no tienen vacaciones, "en estas semanas de calor buscamos que lo pasen agradable", ha agregado, incluso en el caso de especies como los tigres siberianos o los osos panda que "necesitan elementos muy fríos", ajustando dietas e incorporando recursos extra de agua, sombra o sistemas de refrigeración.

Los equipos de veterinarios y biólogos del Zoo Aquarium han determinado la dieta de verano para las más de 300 especies que habitan este centro de conservación, ajustando los alimentos más adecuados en cada caso.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, los pandas gigantes reciben helados de sandía, manzana, calabaza, uva y bambú congelado y disponen de una instalación climatizada en la zona de la pagoda, mientras que los monos capuchino disfrutan de bloques de hielo con plátano y manzana en su interior.

Los tigres siberianos se alimentan de tartas heladas de carne y sangre congelada y los orangutanes de Borneo, entre los cuales se encuentra Sela, una cría que nació hace tres meses y ya supera los cuatro kilogramos, lo hacen con frutas y verduras congeladas, como sandías y zanahorias.

Hay helados de todo tipo, hasta de arenques con tinta de calamar, en este caso para el consumo de los leones marinos, que además disfrutan de grandes piscinas para sumergirse.

El protocolo preventivo ante las temperaturas extremas en los termómetros estivales, incluidas las olas de calor, contempla también praderas con zonas de sombra y espacios interiores adaptados y climatizados, junto con baños para elefantes asiáticos y rinocerontes indios y sistemas de aspersión y duchas en horas centrales del día para lobos, antílopes o bisontes.

Martínez ha explicado que los expertos de las instalaciones analizan a diario la evolución de las temperaturas y revisan las previsiones semanalmente con vistas a ampliar o no "el acceso a sombra extra y la frecuencias de las duchas y la climatización de zonas interiores", lo que se completa con una atención veterinaria las 24 horas.

Además de su labor educativa y de conservación, Zoo Aquarium participa en 63 programas de investigación y conservación de especies en peligro de extinción, desde el rinoceronte indio hasta el gorila de costa.

Las medidas de bienestar animal contra las altas temperaturas ya fueron puestas a prueba con la primera ola de calor del pasado mes de junio y volverán a mostrar su utilidad con vistas al fin de semana, cuando la Comunidad de Madrid afrontará de nuevo un calor intenso que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, podría alcanzar los 39 ºC e incluso desembocar en la segunda ola de calor de este verano. EFE

 (foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

El cantante de The Rolling Stones ha alabado el último disco de Rosalía durante una entrevista con ‘GQ’

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Incendio en un edificio de Valencia tras el desalojo de unos bajos okupados desde 2020

La Policía y Bomberos han desalojado a los vecinos y se encuentran trabajando en las labores de extinción

Incendio en un edificio de Valencia tras el desalojo de unos bajos okupados desde 2020

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

La trabajadora de la estación de servicio asegura que, pese a las quejas de los clientes por el encarecimiento de los carburantes, la afluencia en la gasolinera se mantiene y comparte algunos consejos para reducir el consumo

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

ECONOMÍA

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

DEPORTES

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

La historia del monstruoso estadio del España - Austria, un templo de 5.000 millones de euros construido a 30 metros de profundidad

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine