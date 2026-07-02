Duchas, aire acondicionado y helados para refrescar los animales del zoo por ola de calor

Madrid, 2 jul (EFE) - Espacios climatizados, duchas automáticas, aire acondicionado y dietas adaptadas que incluyen helados elaborados con frutas, verduras e incluso carne fresca y pescado forman parte de la estrategia del Zoo Aquarium de Madrid para garantizar el bienestar de sus animales ante las olas de calor.

Así lo ha podido comprobar EFE este jueves en una visita a las instalaciones del zoológico, cuyos cuidadores están especialmente preocupados por "refrigerar y refrescar" a los animales y, sobre todo, a "aquellos que están acostumbrados a temperaturas más bajas", según ha explicado la veterinaria Eva Martínez.

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Aunque los animales no tienen vacaciones, "en estas semanas de calor buscamos que lo pasen agradable", ha agregado, incluso en el caso de especies como los tigres siberianos o los osos panda que "necesitan elementos muy fríos", ajustando dietas e incorporando recursos extra de agua, sombra o sistemas de refrigeración.

Los equipos de veterinarios y biólogos del Zoo Aquarium han determinado la dieta de verano para las más de 300 especies que habitan este centro de conservación, ajustando los alimentos más adecuados en cada caso.

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Por ejemplo, los pandas gigantes reciben helados de sandía, manzana, calabaza, uva y bambú congelado y disponen de una instalación climatizada en la zona de la pagoda, mientras que los monos capuchino disfrutan de bloques de hielo con plátano y manzana en su interior.

Los tigres siberianos se alimentan de tartas heladas de carne y sangre congelada y los orangutanes de Borneo, entre los cuales se encuentra Sela, una cría que nació hace tres meses y ya supera los cuatro kilogramos, lo hacen con frutas y verduras congeladas, como sandías y zanahorias.

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Hay helados de todo tipo, hasta de arenques con tinta de calamar, en este caso para el consumo de los leones marinos, que además disfrutan de grandes piscinas para sumergirse.

El protocolo preventivo ante las temperaturas extremas en los termómetros estivales, incluidas las olas de calor, contempla también praderas con zonas de sombra y espacios interiores adaptados y climatizados, junto con baños para elefantes asiáticos y rinocerontes indios y sistemas de aspersión y duchas en horas centrales del día para lobos, antílopes o bisontes.

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Martínez ha explicado que los expertos de las instalaciones analizan a diario la evolución de las temperaturas y revisan las previsiones semanalmente con vistas a ampliar o no "el acceso a sombra extra y la frecuencias de las duchas y la climatización de zonas interiores", lo que se completa con una atención veterinaria las 24 horas.

Además de su labor educativa y de conservación, Zoo Aquarium participa en 63 programas de investigación y conservación de especies en peligro de extinción, desde el rinoceronte indio hasta el gorila de costa.

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Las medidas de bienestar animal contra las altas temperaturas ya fueron puestas a prueba con la primera ola de calor del pasado mes de junio y volverán a mostrar su utilidad con vistas al fin de semana, cuando la Comunidad de Madrid afrontará de nuevo un calor intenso que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, podría alcanzar los 39 ºC e incluso desembocar en la segunda ola de calor de este verano. EFE

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