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Vox comunica a Espinosa de los Monteros su expulsión definitiva del partido

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Madrid, 1 jul (EFE).- El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha informado este miércoles que la formación de Santiago Abascal le ha comunicado su expulsión definitiva y ha recordado que ayudó a fundar un partido que en su día defendía ideas con "convicción, dureza y claridad", pero también con "sentido institucional".

Lo ha dado a conocer en su cuenta de la red X en un vídeo en el que ha recogido algunos de los momentos de su trayectoria política y ha enviado un mensaje de agradecimiento a simpatizantes, afiliados y cargos del partido durante su época como cofundador y portavoz de Vox en el Congreso.

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En 2023 renunció a su escaño como diputado y portavoz parlamentario alegando motivos personales y en marzo de 2026 lanzó un manifiesto crítico con la dirección de Santiago Abascal, por el que Vox le abrió un expediente disciplinario que ha culminado con su expulsión definitiva este miércoles.

"No puedo decir que me haya sorprendido pero, la verdad, me ha dado un poco de pena", ha expresado Espinosa de los Monteros sobre su expulsión.

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Ha recordado su etapa en Vox como la unión de un "grupo de españoles con convicciones" con "la oportunidad de ofrecer" una opción política "más clara, más valiente y más libre".

El exdirigente de Vox ha asegurado que se va del partido que ayudó a forjar, pero se ha reafirmado en que seguirá "en la defensa de la libertad" ya que "lo mejor esta por llegar".EFE

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