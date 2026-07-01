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Tres millones de euros ya no bastan para comprar una vivienda de lujo en España

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Madrid, 1 jul (EFE).- Acceder a una vivienda de lujo en España ya solo es posible con una inversión superior a los tres millones de euros, por debajo de los cuales el comprador ya no puede adquirir una propiedad que reúna todos los atributos tradicionalmente asociados al segmento más exclusivo del mercado.

Según un informe publicado este miércoles por el Grupo Tecnitasa sobre la oferta residencial comprendida entre 3 y 4 millones de euros en Madrid, Barcelona, Baleares, Málaga, Girona y Alicante, tres millones de euros ya no significan lo mismo en todos los mercados.

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En algunos enclaves, este rango de precios permite acceder a villas de gran tamaño y elevadas calidades, mientras que en otros, apenas bastan para entrar en determinadas zonas "prime" o adquirir inmuebles que requieren actualización, según el documento.

Factores como la ubicación, la singularidad del activo, las calidades de la vivienda, el estado de conservación, la superficie o la escasez de producto comparable adquieren un peso creciente a la hora de determinar el verdadero valor de una vivienda, señala el responsable del segmento lujo de Grupo Tecnitasa, Luis Diaz.

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En Madrid, este rango de precios permite acceder a barrios como los de Salamanca, Chamberí o El Viso, aunque con frecuencia se trata de inmuebles que requieren actualización o que se encuentran fuera de las microubicaciones más exclusivas.

En términos cuantitativos, el 49,2 % de las viviendas con precios superiores a los tres millones de euros se sitúa entre los 3 y los 4 millones, pero solo el 57 % de ellos reúne los atributos tradicionalmente asociados a las propiedades más exclusivas, indica el documento.

En Baleares, el 25,9 % de las viviendas valoradas en más de tres millones de euros se sitúa entre los 3 y los 4 millones, pero solo el 37 % de ellas responde plenamente a los parámetros que tradicionalmente definen una vivienda de lujo consolidada.

El informe indica que en Málaga, donde el 29,9 % de la oferta de lujo se sitúa en este rango de precios, el porcentaje que responde a los estándares más exigentes del segmento alcanza el 41 %.

Este presupuesto permite acceder a mercados tan consolidados como Marbella, Estepona o Benahavís, aunque gran parte de las villas más icónicas y exclusivas ya operan claramente por encima de estos niveles, especialmente en enclaves como La Zagaleta o determinadas áreas de la Milla de Oro.

Barcelona presenta una situación intermedia, según el informe, que destaca que casi un 52 % de la oferta de lujo se concentra en el rango de entre 3 y 4 millones, y cerca del 70 % de estas viviendas mantiene características claramente asociadas al segmento. En este rango se pueden encontrar viviendas de gran calidad en la zona alta de la ciudad y en municipios como Sant Cugat del Vallès.

Y frente a los mercados más tensionados, Girona y Alicante continúan ofreciendo una realidad diferente, según el informe.

En Girona, el 57,1 % de las viviendas de lujo se sitúa entre los 3 y los 4 millones de euros y el 86,8 % de ellas responde plenamente a los atributos asociados a las propiedades más exclusivas, sobre todo en la Costa Brava o los principales complejos residenciales y de golf.

Por último, en Alicante, el 61,4 % de las viviendas valoradas por encima de los tres millones de euros se encuentra en este tramo y el 92,1 % responde a lo que se considera una propiedad de lujo. EFE

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