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PNV cree que la decisión judicial sobre los afectados por los ceros en euskera en la PAU crea "inseguridad jurídica"

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El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, cree que las decisiones judiciales sobre los afectados por los ceros en euskera en la PAU "no están cometiendo, precisamente, un acto de justicia" y crean "inseguridad jurídica". Además, ha afirmado que hay "descaro" por parte de algunos contra el euskera y "ganas de calificarlo como algo accesorio, anecdótico y que es una molestia".

En una entrevista en Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha mostrado convencido de que "hay un descaro contra el euskera" que antes no existía.

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Tras aclarar que no quiere comparar ambas situaciones, ha afirmado que "antes ni se nos ocurriría que, de una manera tan burda, se pudieran estar defendiendo ideas políticas del franquismo", algo que, en su opinión se ve que "sucede un día sí y otro también". "Me imagino que, con el tema del euskera, en algún momento también está pasando", ha indicado.

En concreto, respecto a los recursos de los ceros en el acceso a la Prueba a de Acceso a la Universidad y la decisión de los jueces de que no se tenga en cuenta la calificación para su matriculación, considera la decisión de la justicia "crea es una situación de cierta inseguridad jurídica" y "ya se ve qué es lo que está teniendo que hacer el gobierno vasco junto con EHU a la hora de ampliar el número de plazas".

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Según ha recordado, esto tiene que hacerse "de modo provisional" porque es una medida cautelar que "no es todavía una decisión definitiva". A su juicio, "al mismo tiempo" esa medida cautelar produce una situación "que perjudica también a una persona que ha sacado un 5 en el examen de Euskera".

"Ahora resulta que el que ha sacado un 0 o un 0,15 no cuenta, pero al de 5 si le cuenta y le sitúa en peor situación a la hora de dar una plaza de la universidad que el que ha sacado cero", ha añadido. Por ello, ha manifestado que no le parece "que se esté cometiendo precisamente un acto de justicia" y ha concluido que "es una inseguridad jurídica".

Por otra parte, ha afirmado que la universidad "tiene que tener más transparencia" respecto a las instituciones y al propio gobierno vasco, "para empezar", pero también respecto a sociedad "en general" en relación a "cómo son sus sistemas de examen y los procesos en los que se embarca".

"DESCARO"

El presidente del PNV ha reiterado que "hay descaro" y, desde algunos ámbitos, "unas ganas de calificar el euskera como algo accesorio, anecdótico, que más que nada es una molestia". "Esta cosa tan rara que nos quita oportunidades", ha apuntado.

En este punto, ha advertido de que el euskera es "una parte esencial de este país" porque sin la lengua vasca "no se puede entender Euskadi, ni al País Vasco, ni a la nación vasca".

"Si no nos parecería bien que se escriba burro con v o se cometan otro tipo de faltas ortográficas o errores verbales en castellano, me parece que lo mismo es exigible a un idioma que es cooficial y que además es nuestro idioma propio", ha argumentado.

Ha reiterado que "hay gente que se toma a broma lo de euskera,como si fuera una pequeña molestia una mosca que de vez en cuando hay que sacudirla". "Pues para nosotros es parte del corazón de nuestro país y nos lo tenemos que tomar en serio todos en lo personal y como colectivo", ha concluido.

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EuropaPress

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