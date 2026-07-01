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Parte a Venezuela un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña

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Madrid, 1 jul (EFE).- Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha salido este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

"Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas, con pérdidas de casa y el objetivo del hospital es suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades", ha explicado a los medios antes de partir el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), Antón Leis.

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Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), que cuenta con un pequeño hospital de campaña con capacidad de atender a 100 pacientes al día y que estará sobre todo dedicado a atención primaria, aunque también habrá dos cirujanos, un refuerzo de traumatología y atención psicológica, ha detallado Leis.

Los voluntarios del hospital también cuentan con atender embarazos y urgencias ginecológicas, puesto que, según ha recordado el director de la cooperación española, en el último despliegue por el huracán en Jamaica del año pasado nacieron 12 bebés.

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En el avión, que aterrizará en Valencia (Venezuela), viajan 44 cooperantes y otros 20 miembros de otras ONG como Médicos del Mundo, que han sido despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y por la reina Letizia, quien ha destacado la importancia del trabajo que van a realizar "teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables".

"Esto demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. La cooperación y la ayuda humanitaria española, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal; lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño", ha dicho la reina a los voluntarios.

Por su parte, Albares ha destacado que se trata de un "equipo pluridisciplinar" que es "exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela", y ha recordado que este hospital ya se desplegó en el terremoto de Turquía y permite "ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina".

Además ha adelantado que España va a realizar una nueva contribución a Venezuela de 300.000 euros para trasladar material de refugio que "es muy necesario para las personas que han perdido sus casas". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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