Espana agencias

Morant anuncia su candidatura a las primarias del PSPV para presidir la Generalitat

Guardar
Google icon

Gandia (Valencia), 1 jul (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, ha anunciado este miércoles oficialmente su intención de concurrir a las primeras del partido para ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

En un acto con centenares de militantes en Gandia (Valencia), Morant ha solicitado el apoyo de la organización para encabezar la candidatura socialista con el objetivo explícito de construir una alternativa de gobierno "preparada, valiente y amplia".

PUBLICIDAD

Ha recordado que ya acudió a Gandia hace dos años y medio cuando optaba a la secretaría general "no solo por una responsabilidad orgánica".

"Yo di ese paso para ganar. Para ganar a la derecha y al populismo. Para ganar para gobernar y gobernar para la gente. Y por eso hoy vengo a pediros permiso, confianza y ayuda para ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

PUBLICIDAD

A menos de un año de la cita electoral, ha desglosado las prioridades de su proyecto político bajo el lema 'Recuperar lo que importa', una herramienta para que la ciudadanía viva "con más justicia y mejor" y ha abogado por una educación pública de calidad, una sanidad pública fuerte y una vivienda "que deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho".

La líder socialista ha incluido un compromiso explícito con la reconstrucción tras las inundaciones: "Recuperar lo que importa es estar con los municipios afectados por la DANA hasta el final, con ayudas que lleguen, con transparencia, para la reconstrucción y con respeto a cada familia que todavía espera una respuesta".

Para articular la mayoría necesaria de cara a los comicios, la líder del PSPV-PSOE ha remarcado que el proyecto busca sumar de manera transversal a diferentes perfiles sociales, más allá de las siglas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“¿Lo de Conguitos viene por el Congo?”: la duda que se ha hecho viral en redes sociales tras la participación de la RD Congo en el Mundial 2026

La imagen de la popular chocolatina española vuelve a la opinión pública a raíz del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo

“¿Lo de Conguitos viene por el Congo?”: la duda que se ha hecho viral en redes sociales tras la participación de la RD Congo en el Mundial 2026

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común: el nombre que ha elegido por tradición la pareja de atletas

Tras perder un bebé en julio del año pasado con mucha tristeza, los olímpicos ya han aumentado su amplia familia numerosa

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común: el nombre que ha elegido por tradición la pareja de atletas

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

El Ministerio de Defensa pone a la venta locales, solares y antiguos terrenos militares repartidos por siete comunidades autónomas, con precios que van desde los 27.450 hasta los 2,39 millones de euros

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) y detienen a tres personas, entre ellas su pareja

Según la Subdelegación del Gobierno, se están recabando datos “por presunta violencia de género”

Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) y detienen a tres personas, entre ellas su pareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

La Guardia Civil entra en la Diputación de Cádiz para reclamar contratos de patrocinio de un empresario investigado por presunto blanqueo vinculado al narcotráfico

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial

La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland y Kane acechan