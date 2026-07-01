Morant anuncia su candidatura a las primarias del PSPV para presidir la Generalitat

Gandia (Valencia), 1 jul (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, ha anunciado este miércoles oficialmente su intención de concurrir a las primeras del partido para ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

En un acto con centenares de militantes en Gandia (Valencia), Morant ha solicitado el apoyo de la organización para encabezar la candidatura socialista con el objetivo explícito de construir una alternativa de gobierno "preparada, valiente y amplia".

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Ha recordado que ya acudió a Gandia hace dos años y medio cuando optaba a la secretaría general "no solo por una responsabilidad orgánica".

"Yo di ese paso para ganar. Para ganar a la derecha y al populismo. Para ganar para gobernar y gobernar para la gente. Y por eso hoy vengo a pediros permiso, confianza y ayuda para ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

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A menos de un año de la cita electoral, ha desglosado las prioridades de su proyecto político bajo el lema 'Recuperar lo que importa', una herramienta para que la ciudadanía viva "con más justicia y mejor" y ha abogado por una educación pública de calidad, una sanidad pública fuerte y una vivienda "que deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho".

La líder socialista ha incluido un compromiso explícito con la reconstrucción tras las inundaciones: "Recuperar lo que importa es estar con los municipios afectados por la DANA hasta el final, con ayudas que lleguen, con transparencia, para la reconstrucción y con respeto a cada familia que todavía espera una respuesta".

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Para articular la mayoría necesaria de cara a los comicios, la líder del PSPV-PSOE ha remarcado que el proyecto busca sumar de manera transversal a diferentes perfiles sociales, más allá de las siglas. EFE