Migraciones llama a la tranquilidad al más del millón de solicitantes de la regularización

Madrid, 1 jul (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad para el más de un millón de migrantes que han solicitado la regularización en España después de que el Tribunal Supremo haya planteado la posibilidad de acudir el Tribunal de Justicia de la UE.

"Es un procedimiento que ha tenido todos los trámites preceptivos", ha dejado claro Saiz en una entrevista en RNE donde ha recordado que precisamente el Alto Tribunal dio "un espaldarazo" al proceso al rechazar hace unas semanas la paralización cautelar solicitada por el Gobierno regional de Madrid.

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La ministra y portavoz del Gobierno ha insistido además en que se trata de un procedimiento que da derecho a residir y trabajar en España y que la propia Comisión Europea ha reconocido que esta regularización extraordinaria, como otras que se han realizado anteriormente, forma parte de la legislación española.

"Así que un mensaje de tranquilidad, porque estamos hablando de que ayer concluyó el plazo y de que más de un millón de personas viven con felicidad y esperanza de poder salir de los márgenes ante este importantísimo proceso de regulación", ha enfatizado.

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Con todo, y tal y como ha instado el Alto Tribunal, el Ejecutivo le remitirá sus alegaciones este viernes, día en el que también dará a conocer el resultado detallado de las solicitudes de este proceso que ha finalizado a medianoche.

Saiz ha avanzado que del más de un millón de peticiones, alrededor de la mitad ya se están tramitando. Además, ha apuntado que una gran parte del total de expedientes corresponde a ciudadanos originarios de Latinoamérica. EFE

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