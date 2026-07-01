La Guardia Civil registra despachos de la Diputación Provincial de Cádiz

Cádiz, 1 jul (EFE).- La Guardia Civil registra esta mañana el Edificio Roma, una de las sedes de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de una investigación que instruye un juzgado de Cádiz y que está declarada secreta, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El edificio Roma es la sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que gestiona el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, Germán Beardo (PP).

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Los agentes han solicitado información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso, según las fuentes.

Los registros, que incluyen copiado de correos electrónicos y volcado de discos duros, se producen dentro de una investigación judicial declarada secreta y que también ha llevado a hacer otros en la provincia de Sevilla. EFE

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