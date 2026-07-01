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La extremo Laura Pérez (Granada) ficha por el Sevilla Femenino

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Sevilla, 1 jul (EFE).- La extremo derecha Laura Pérez jugará la próxima temporada de la Liga F en el Sevilla Femenino, al que llega libre después de haber militado las trece últimas campañas en el Granada, de la misma categoría, informó este miércoles el club hispalense.

La atacante granadina, de 28 años, ha desarrollado toda su carrera profesional en el Granada y como futbolista contrastada en la máxima categoría femenina del fútbol español reforzará la parcela ofensiva del conjunto sevillista, al que dirigirá por tercera temporada consecutiva el técnico de Gines (Sevilla) David Losada.

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Laura Pérez destaca por su regularidad y su capacidad para generar peligro desde la banda derecha, asistir a sus compañeras, anotar y aportar soluciones en ataque, destacó en un comunicado el Sevilla sobre su nuevo fichaje, que suma más de 80 partidos en la Liga F, con un balance de 12 goles y 20 asistencias.

Versátil, dinámica y con experiencia en diferentes posiciones del frente de ataque, la extremo diestra granadina afronta un nuevo reto en su carrera deportiva con su incorporación al club del barrio de Nervión, en el que coincidirá con jugadoras como Alicia, Isa Álvarez, Raquel y Esther Martín-Pozuelo con las que ya compartió vestuario en el Granada Femenino. EFE

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