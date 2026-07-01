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El defensa austríaco Mwene se pierde el partido contra España por un lesión en el muslo

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Viena, 1 jul (EFE).- El lateral izquierdo austríaco Philipp Mwene se perderá el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra España mañana, jueves, por una lesión en el muslo derecho, anunció este miércoles la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB).

El jugador del FSV Mainz alemán, titular en los dos últimos partidos de la fase de grupo contra Argentina y Argelia, sufrió una lesión durante el entrenamiento del martes.

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Según la prensa deportiva austríaca, la posición de Mwene será cubierta este jueves por Konrad Laimer (Bayern Múnich), una de las principales bazas del combinado austríaco en lo que va del torneo.

Una revisión de resonancia magnética determinó que no se trata de una lesión grave, sin bien el lateral de 32 años se perderá con seguridad al menos el partido contra España, indicó una fuente de la ÖFB.

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Los demás 25 jugadores austríacos se entrenaron este miércoles por la tarde (local) en Santa Barbara, desde donde viajarán este jueves en bus a Los Ángeles.

En caso de ganar contra España, los hombres dirigidos por técnico Ralf Rangnick viajarían directamente de Los Ángeles a Dallas, donde se disputará el lunes próximo el partido de octavos de final contra el ganador del cruce entre Portugal y Croacia. EFE

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