El Centro Dramático Nacional presenta una temporada que mira al futuro y pide reflexión

Madrid, 1 jul (EFE).- El Centro Dramático Nacional (CDN) ha compuesto una temporada 2026/2027 basada en "dramas reales", teatro social, con vínculos a la familia, la infancia o la vivienda, además de apelar a la memoria desde el drama, pero también desde el humor, con una mirada intensa al teatro francés y belga.

El Dramático presenta 23 montajes teatrales, de los que 16 son estrenos absolutos, 9 montajes de títeres dentro del ciclo Titerescena y hasta 58 actividades complementarias.

PUBLICIDAD

El director del CDN, Alfredo Sanzol, ha señalado este miércoles durante la presentación de la temporada que la palabra de referencia es el "futuro, pensando en dramas reales y lo he hemos hecho es aportar palabras que proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo".

Piezas de Tiago Rodrigues, director del Festival de Avignon, de la directora y escenógrafa Alice Laloy o Clément Papachristou, a la que se suman Claudio Tolcachir, Lautaro Peroti, Berta Prieto o Denise Despeyroux serán las que inviten a la reflexión.

PUBLICIDAD

La temporada arranca en el Valle-Inclán con el montaje internacional 'Pinocchio(live)#3' (25 – 27 de septiembre), una performance creada y dirigida por Alice Laloy

'La Punzión' (27 de noviembre – 10 de enero) de Esther F. Carrodeguas y la directora Beatriz Jaén presentan esta pieza teatral afilada que, con mucho humor, pone el foco sobre ChatGP.

PUBLICIDAD

También hay un recuerdo al centenario de la Generación del 27 con 'Diálogos', de Federico García Lorca, en versión y dirección de Alfredo Sanzol.

El director del Festival de Avignon (Francia) llega por partida doble, pero por pocos días con presentaciones reducidas al Valle Inclán. Primero con 'Catarina e a beleza de matar fascistas' (12-14 mayo), una coproducción entre otros con el CDN; y justo después con 'By heart', también con texto y dirección de Rodrigues (15-16 mayo).

PUBLICIDAD

La premiada 'La tercera fuga' (27 de mayo – 6 de junio), escrita y dirigida por Victoria Szpunberg, sigue el rastro de una familia a lo largo de 100 años víctima del exilio.

'ICTUS' (Anatomía de ‘La última lección’ de Castelao) (8 OCT – 8 NOV), reflexiona sobre la memoria histórica. ' Oniro' (29 de diciembre – 6 de enero), se adentra en la relación entre nuestras emociones y el mundo onírico; 'Europa catacrack' (27 de enero – 28 de febrero), con texto y dirección de Maite Pérez Astorga, aborda la crisis de las sociedades occidentales .

PUBLICIDAD

A un futuro no muy lejanao, 2034, traslada 'Una pequeña historia de superación' (17 de marzo – 18 de abril) de Berta Prieto y Lola Rosales, quienes nos trasladan hasta el año 2034.

La Sala Grande del Teatro María Guerrero acogerá 'Los huesos' (15 – 18 de octubre), con texto de Michael de Cock, Manuela Infante y Marcela Salinas; 'Magda' (13 de noviembre – 27 de diciembre), escrita y dirigida por Chela De Ferrari, tiene como protagonista a Magda Goebbels, esposa del ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels.

PUBLICIDAD

Después llegará 'Justices' (14 – 17 de enero), creada y dirigida por Clément Papachristou, sigue a un artista con síndrome de Down en su viaje existencial, inspirado en la Divina Comedia de Dante, mientras que en 'Los fugaces' (12 de febrero – 28 de marzo), Denise Despeyroux retoma al personaje de Dunia, de su anterior montaje una mujer que despierta de un coma y descubre que algo ha cambiado en su relación con el lenguaje.

'Un drama romántico' (23 de abril – 23 de mayo) es el nuevo montaje que escribe y dirige Lucía Carballal, aborda las relaciones pareja entre dos mujeres.

PUBLICIDAD

'Al final de las cosas', 'Museo de los relámpagos', 'Club cariño', 'Manchas e sangre' o 'Como un árbol que cae en mitad del bosque' forman también parte de una programación que apela a la reflexión.EFE

La directora general el Inaem, Paz Santa Cecilia, organismo del que depende el CDN, la programación contribuye a construir "nuestra identidad y nuestra convivencia".

Santa Cecilia ha reseñado que se trata de una programación que demuestra un compromiso con el teatro contemporáneo "en un espacio comprometido con lo real con cuestiones que definen nuestro presente". EFE

PUBLICIDAD