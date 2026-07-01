Espana agencias

El Centro Dramático Nacional presenta una temporada que mira al futuro y pide reflexión

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jul (EFE).- El Centro Dramático Nacional (CDN) ha compuesto una temporada 2026/2027 basada en "dramas reales", teatro social, con vínculos a la familia, la infancia o la vivienda, además de apelar a la memoria desde el drama, pero también desde el humor, con una mirada intensa al teatro francés y belga.

 El Dramático presenta 23 montajes teatrales, de los que 16 son estrenos absolutos, 9 montajes de títeres dentro del ciclo Titerescena y hasta 58 actividades complementarias.

PUBLICIDAD

 El director del CDN, Alfredo Sanzol, ha señalado este miércoles durante la presentación de la temporada que la palabra de referencia es el "futuro, pensando en dramas reales y lo he hemos hecho es aportar palabras que proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo".

Piezas de Tiago Rodrigues, director del Festival de Avignon, de la directora y escenógrafa Alice Laloy o Clément Papachristou, a la que se suman Claudio Tolcachir, Lautaro Peroti, Berta Prieto o Denise Despeyroux serán las que inviten a la reflexión.

PUBLICIDAD

La temporada arranca en el Valle-Inclán con el montaje internacional 'Pinocchio(live)#3' (25 – 27 de septiembre), una performance creada y dirigida por Alice Laloy

'La Punzión' (27 de noviembre – 10 de enero) de Esther F. Carrodeguas y la directora Beatriz Jaén presentan esta pieza teatral afilada que, con mucho humor, pone el foco sobre ChatGP.

También hay un recuerdo al centenario de la Generación del 27 con 'Diálogos', de Federico García Lorca, en versión y dirección de Alfredo Sanzol.

El director del Festival de Avignon (Francia) llega por partida doble, pero por pocos días con presentaciones reducidas al Valle Inclán. Primero con 'Catarina e a beleza de matar fascistas' (12-14 mayo), una coproducción entre otros con el CDN; y justo después con 'By heart', también con texto y dirección de Rodrigues (15-16 mayo).

La premiada 'La tercera fuga' (27 de mayo – 6 de junio), escrita y dirigida por Victoria Szpunberg, sigue el rastro de una familia a lo largo de 100 años víctima del exilio.

'ICTUS' (Anatomía de ‘La última lección’ de Castelao) (8 OCT – 8 NOV), reflexiona sobre la memoria histórica. ' Oniro' (29 de diciembre – 6 de enero), se adentra en la relación entre nuestras emociones y el mundo onírico; 'Europa catacrack' (27 de enero – 28 de febrero), con texto y dirección de Maite Pérez Astorga, aborda la crisis de las sociedades occidentales .

A un futuro no muy lejanao, 2034, traslada 'Una pequeña historia de superación' (17 de marzo – 18 de abril) de Berta Prieto y Lola Rosales, quienes nos trasladan hasta el año 2034.

La Sala Grande del Teatro María Guerrero acogerá 'Los huesos' (15 – 18 de octubre), con texto de Michael de Cock, Manuela Infante y Marcela Salinas; 'Magda' (13 de noviembre – 27 de diciembre), escrita y dirigida por Chela De Ferrari, tiene como protagonista a Magda Goebbels, esposa del ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels.

Después llegará 'Justices' (14 – 17 de enero), creada y dirigida por Clément Papachristou, sigue a un artista con síndrome de Down en su viaje existencial, inspirado en la Divina Comedia de Dante, mientras que en 'Los fugaces' (12 de febrero – 28 de marzo), Denise Despeyroux retoma al personaje de Dunia, de su anterior montaje una mujer que despierta de un coma y descubre que algo ha cambiado en su relación con el lenguaje.

'Un drama romántico' (23 de abril – 23 de mayo) es el nuevo montaje que escribe y dirige Lucía Carballal, aborda las relaciones  pareja entre dos mujeres.

'Al final de las cosas', 'Museo de los relámpagos', 'Club cariño', 'Manchas e sangre' o 'Como un árbol que cae en mitad del bosque' forman también parte de una programación que apela a la reflexión.EFE

 La directora general el Inaem, Paz Santa Cecilia, organismo del que depende el CDN, la programación contribuye a construir "nuestra identidad y nuestra convivencia".

Santa Cecilia ha reseñado que se trata de una programación que demuestra un compromiso con el teatro contemporáneo  "en un espacio comprometido con lo real con cuestiones que definen nuestro presente". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Andrés, chef español: “Nunca debes cortar un mollete antes de tostarlo; los que los hacen te crucificarán”

El cocinero asturiano es un gran amante de los desayunos del sur, y tiene su propia opinión sobre cuál es la forma correcta de disfrutar de este clásico pan de Andalucía

José Andrés, chef español: “Nunca debes cortar un mollete antes de tostarlo; los que los hacen te crucificarán”

Un estudio revela que las plantas podrían adaptarse al cambio climático más rápido de lo que se pensaba

La investigación abre nuevas vías para comprender cómo evolucionarán los ecosistemas en un escenario de aumento de las temperaturas

Un estudio revela que las plantas podrían adaptarse al cambio climático más rápido de lo que se pensaba

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

El partido habría gastado indebidamente 4,33 millones de euros abonados por la Eurocámara para su funcionamiento

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

La brecha de alto rendimiento se concentra en los estudiantes con mayor nivel socioeconómico, que presentan peores resultados que la media internacional, según un estudio de la Fundación Areces y el Ivie

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Inés García desvela cómo comenzó su historia de amor con Lamine Yamal: “Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree”

La creadora de contenido rompe su habitual discreción para explicar cómo conoció al futbolista, desmontar los rumores sobre su romance y mostrarle su apoyo desde Estados Unidos durante el Mundial

Inés García desvela cómo comenzó su historia de amor con Lamine Yamal: “Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La Segunda Guerra Mundial vive aún en Europa: 1 de cada 25 granos de arena de la playa de Normandía contiene metralla y los bosques de Noruega ‘respiraron’ humo tóxico

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero sigue acusando al PSOE de querer engrosar votos en el exterior

Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite tras archivarse la denuncia interna por acoso laboral

ECONOMÍA

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

La factura del gas sube un 21,5% en julio por el regreso del IVA al 21% y el precio del petróleo disparado

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo