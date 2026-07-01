El Cádiz rescinde el contrato del defensa Jorge Moreno

Cádiz, 1 jul (EFE).- El Cádiz y el defensa Jorge Moreno han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía hasta 2028 al futbolista madrileño con el club gaditano, informó este miércoles en un comunicado la entidad cadista.

El central de Tres Cantos (Madrid) se marcha del Cádiz después de una única temporada en la que disputó veintiún partidos, diecinueve de ellos en LaLiga Hypermotion y dos en la Copa del Rey, con un gol marcado y una asistencia, a las órdenes de los tres entrenadores que ha tenido este curso: Gaizka Garitano, Sergio González e Imanol Idiakez.

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Jorge More, de 24 años, llegó al conjunto gaditano el verano pasado procedente del Cartagena y actuó en dieciséis encuentros como titular y en tres más salió desde el banquillo, acumulando casi mil quinientos mintuos de juego en la competición liguera de Segunda División.

Antes de recalar en el Cartagena, club desde el que firmó por el Cádiz, militó en la cantera del Rayo Vallecano, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Córdoba y posteriormente Osasuna Promesas, jugando un solo partido con el primer equipo navarro en Primera División, en la campaña 2023-24 contra el Athletic Club. EFE

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