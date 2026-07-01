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Detenido en Almería un fugitivo por un homicidio con arma de fuego cometido en Francia

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Almería, 1 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Almería a un fugitivo reclamado por Francia por su presunta implicación en un homicidio con arma de fuego.

El homicidio tuvo lugar el pasado 14 de junio en plena vía pública de la localidad francesa de Montbéliard, motivados por un presunto ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

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Según ha informado este miércoles la Comisaría de Almería, la detención se produjo tres días después del crimen, cuando el Grupo IV de la Brigada Provincial de Policía Judicial lo localizó en la estación de autobuses de Almería.

El detenido se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión y se sospechaba que podía ir armado. Por ello, los agentes buscaron el momento oportuno para realizar el arresto garantizando que no se pusiera en peligro a terceras personas.

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El fugitivo había trazado un plan para abandonar el espacio Schengen a través de un puerto marítimo y refugiarse en Marruecos. La rápida cooperación entre las autoridades francesas y españolas permitió reconstruir su itinerario de huida mediante un intercambio urgente de información.

Durante las pesquisas desarrolladas por las autoridades francesas, resultó clave el hallazgo en un registro domiciliario de unos guantes de látex azules. Según la investigación, estos guantes habrían sido utilizados en el momento de la comisión del homicidio.

La Policía Nacional ha destacado que este operativo reafirma su compromiso con la cooperación policial internacional para evitar que los delincuentes crucen fronteras y eludan la acción de la justicia. EFE

mma/bfv/lml

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