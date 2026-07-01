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Cuento triste en Ecuador: la decepción inunda a una afición que soñó con jugar octavos

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Quito, 30 jun (EFE).- La derrota de Ecuador ante México en los dieciseisavos del Mundial dejó decepción, tristeza y alguna lágrima entre los aficionados de la Tri, que apenas una semana después de ilusionarse con la victoria frente a Alemania vieron desvanecerse el sueño de los octavos de final.

Esta vez no pudo ser. El aliento de la afición desde el país andino no alcanzó para empujar a la selección ecuatoriana en el estadio Azteca, donde México jugó arropado por una marea de aficionados locales, y dejó a los ecuatorianos fuera del campeonato internacional.

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Para muchos de los hinchas el principal error radicó en las decisiones del técnico, Sebastián Beccacece. "No supo aprovechar las fortalezas del equipo", señaló a EFE el hincha Galo Arteaga, de 47 años.

"Faltó que el técnico se pusiese la camisa", dijo por su parte Carla, de 29, mientras que Emilio de 26 lo tenía claro: "Tendría que haber hecho los cambios antes".

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La realidad es que el 2-0 dejó mudos a unos hinchas acostumbrados a gritar, cantar y alentar. Si al principio se echaban las manos a la cabeza cada vez que la Tri perdía una ocasión de gol, con el paso de los minutos el entusiasmo fue dando paso al silencio.

En un recinto de Quito, donde cientos de seguidores de la Tri se concentraron para ver el partido en una pantalla gigante, apenas se escucharon murmullos durante los últimos minutos del segundo tiempo. Todo fueron caras largas, sensación de hartazgo y pocas ganas de seguir mirando la pantalla.

Apenado, Arteaga lamentó que el principal punto fuerte de Ecuador, la defensa, terminara convirtiéndose en "su debilidad". "Hoy lo que falló precisamente fue la defensa. La sensación es de mucha tristeza, mucha decepción. Hay que aprender de los errores. Seguramente el técnico nuevo verá las fortalezas de este equipo y seguirá hacia adelante", continuó el seguidor de la selección.

Otros aficionados atribuyeron la derrota al "exceso de confianza" del equipo.

Tras el inesperado 2-1 sobre Alemania, "todo un país" creyó posible alcanzar los octavos de final, recordó Carla. "Nos faltó jugar con el corazón", añadió.

Para Emilio, el problema fue que, pese a contar con "buenos jugadores individuales", Ecuador mostró un "pésimo rendimiento colectivo". "Ha sido paupérrimo. El equipo no ha llegado a funcionar y el técnico no hizo bien los cambios", concluyó.

Para el final del partido, los presentes salieron en estampida hacia la salida, bajaron las banderas y abandonaron el recinto con la sensación amarga de un sueño mundialista que, para muchos, terminó antes de tiempo. EFE

(foto)(vídeo)

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