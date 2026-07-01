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Austria buscará su máximo rendimiento frente a la excelencia técnica de España

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Viena, 1 jul (EFE).- La selección de Austria es consciente de que debe elevar su rendimiento al máximo si quiere cosechar un éxito mañana contra España, en un partido de dieciseisavos de final del Mundial que el entorno del equipo ya califica como un "momento histórico" y que afronta como si fuera una final por la excelencia técnica del rival.

Así lo ha explicado a la prensa el seleccionador austríaco, el alemán Ralf Rangnick, desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde su equipo ultima la preparación para el encuentro de este jueves contra la vigente campeona de Europa.

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Austria selló su pase tras un agónico empate 3-3 contra Argelia en el último suspiro de la fase de grupos.

Después de tres partidos en los que el combinado alpino ha marcado seis goles pero ha encajado otros tantos, el técnico reconoció la necesidad de ajustar las líneas.

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"Es lógico que tengamos margen de mejora en el comportamiento defensivo de todo el equipo", explicó Rangnick, en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia austríaca APA.

"Sabemos que tenemos que hacer un par de cosas mejor si queremos tener una oportunidad. Teniendo en cuenta que con España nos enfrentamos a un equipo que técnicamente es, probablemente, el mejor del mundo con la posesión del balón, sin duda tenemos que dar un paso al frente", subrayó.

Pese a la envergadura del desafío, el preparador, de 68 años, se mostró optimista y aseguró que el grupo cree en sus posibilidades: "Todavía no hemos alcanzado nuestro máximo rendimiento", dijo.

Según APA, el seleccionador podría recuperar una alineación titular similar a la del partido de la fase de grupos contra Argentina, lo que supondría la inclusión de Michael Gregoritsch en el centro del ataque —por su mayor capacidad de presión sin balón— en detrimento de Marko Arnautovic.

Para el centro del campo, Florian Grillitsch se perfila como una opción viable para aportar seguridad en la circulación, lo que obligaría a Rangnick a dejar en el banquillo a uno de sus teóricos fijos, Xaver Schlager.

Tampoco está decidida la posición de lateral izquierdo, donde el polivalente futbolista del Bayern de Múnich Konrad Laimer podría ser el encargado de frenar al extremo español Lamine Yamal, a quien Rangnick calificó como "una de las próximas superestrellas; de hecho, ya lo es".

Por su parte, Grillitsch apuntó que la estrategia está definida: "Nuestro plan está claro: aportar nuestra identidad, energía e intensidad", declaró.

Sin embargo, los jugadores asumen que no han mostrado su mejor versión en lo que va de torneo.

"Creo que hasta ahora no hemos mostrado nuestra verdadera cara, esa que tuvimos en la clasificación o en la Eurocopa", coincidió el lateral Phillipp Mwene.

En su opinión, la técnica defendida por Rangnick de "presión y contrapresión" sigue siendo la mejor arma del equipo y una forma de jugar que tiene el potencial de "incomodar a España".

Por otro lado, el director deportivo de la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB), Peter Schöttel, valoró la ventaja logística que podría suponer el menor desgaste en los traslados respecto a su rival.

Mientras que España, número dos del ránking mundial, tuvo que afrontar un vuelo de cuatro horas y media desde su campamento base en Chattanooga (Tennessee) hasta Los Ángeles, la expedición austríaca viajó en autobús desde la cercana localidad de Santa Bárbara.

El de mañana será el primer partido de eliminación directa que dispute Austria en una Copa del Mundo desde el año 1954. EFE

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