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Aumentan a cuatro los fallecidos durante festejos por el triunfo de México en el Mundial

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Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México elevó este miércoles a cuatro el número de personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026, mientras las autoridades continúan investigando qué provocó la asfixia que causó la muerte de tres de las víctimas.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que tres personas —un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años— murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

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"El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo", explicó la funcionaria.

Dos de los fallecidos eran de la Ciudad de México y uno del Estado de México, mientras que la identidad de la cuarta víctima aún se desconoce, precisó.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Fiscalía capitalina mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron las muertes y qué provocó la asfixia de las tres primeras víctimas.

"Hay que ver qué provocó esta oleada de gente (...) eso es lo que se está investigando en la Fiscalía", dijo.

Además, descartó que los fallecimientos estuvieran relacionados con el consumo de alcohol.

La mandataria agregó que las autoridades aún buscan establecer "cómo fue la mecánica de esta asfixia" y señaló que será la investigación de la fiscalía la que determine las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Como respuesta a lo ocurrido, Brugada anunció que instruyó el fortalecimiento "inmediato" de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo partido de México, previsto para el domingo, ante la expectativa de una nueva concentración masiva de aficionados.

Brugada también informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió carpetas de investigación por los fallecimientos y pidió que las indagatorias "lleguen a las últimas consecuencias" para deslindar responsabilidades.

Según cifras oficiales, alrededor de 1,4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la selección mexicana en distintos puntos de la capital. El Gobierno capitalino desplegó a más de 35.000 servidores públicos para atender la jornada.

Tan solo en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron unas 484.000 personas, mientras que en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México se reunieron otras 95.000.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante los festejos se brindaron más de 700 atenciones médicas y 28 personas fueron trasladadas a hospitales por lesiones, intoxicaciones alcohólicas, crisis de ansiedad y otras emergencias. EFE

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