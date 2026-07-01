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Arlet Arnan y Eneko Sánchez se cuelgan el oro el dúo mixto libre

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Arlet Arnan y Eneko Sánchez hicieron sonar por primera vez el himno español en los Europeos júnior de natación artística que se disputan en la localidad alemana de Múnich, tras colgarse este miércoles la medalla de oro en la final de la rutina libre del dúo mixto.

Arnan y Sánchez, que lograron una nota de 247,0509 puntos, aventajaron en más de diez unidades a la pareja rusa formada por Alina Rumiantseva y Zakhar, que no pudieron defender el título conquistado el pasado año en Atenas y tuvieron que conformarse con la plata con una puntuación de 236,2534.

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Completaron el podio los italianos Ginevra Marchetti y Gabriele Minak que se colgaron el bronce con un total de 233,3500 unidades, a más de trece puntos del dúo español.

Triunfo que confirmó al jovencísimo Eneko Sánchez, de tan sólo 16 años, como una de las grandes promesas de la natación artística española, tras una temporada en la que el de Sabadell ya brilló, y de qué manera, en la prueba de la Copa del Mundo disputada el pasado mes de mayo en Pontevedra donde se colgó tres medallas de plata.

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Un metal más, cuatro, buscará Sánchez en Múnich, donde disputará este jueves la final de la rutina técnica del dúo mixto junto con Martina García y el viernes la final de solo técnico, para cerrar el sábado su actuación en la capital bávara con su participación en la final del solo libre.

Pero Arlet Arnan y Eneko Sánchez no fueron los únicos en brillar en una jornada en al que la gallega Daniela Suárez, de 17 años, se colgó la medalla de plata en la final de solo técnico.

Una final en la que Suárez, que este año ya logró una meritoria octava posición en la Superfinal de la Copa del Mundo, se vio lastrada por una penalización de ocho unidades.

Circunstancia que situó a la nadadora española, que logró un total de 233,7850 puntos, a más de doce unidades de la rusa Aleksandra Zavialova, que se coronó nueva campeona continental con una puntuación de 246,2701.

La medalla de bronce fue para la italiana Giulia Ottonello que subió al tercer escalón del podio con una nota de 232,1558 puntos. EFE

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