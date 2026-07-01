Ampliar narrativas para informar y desmentir bulos sobre los incendios, dicen los expertos

Madrid, 1 jul (EFE).- Un panel de expertos ha advertido este miércoles de los riesgos de la desinformación sobre los incendios forestales en la jornada 'Bulos, incendios y polarización: Comunicar ciencia para actuar mejor', en la que también se ha abogado por ampliar narrativas y escuchar lo que pide la sociedad.

"Ante una gran diversidad, no puede haber una única narrativa de éxito", ha afirmado Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y referente en la divulgación climática, quien ha apostado durante el coloquio -organizado por la cooperativa de energías renovables Ecooo- por "discursos multiespectrales" que sean capaces de llegar a distintas audiencias durante el coloquio.

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Discursos en los que los ingredientes esenciales, ha destacado, son la información veraz, "un poco de picante" -algo inesperado, de actualidad, de gran valor económico-, emoción, sentido del humor y soluciones o "luz al final del túnel".

Para la investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad-CSIC y experta en incendios forestales Cristina Santín, la comunidad científica tiene que aprender a comunicarse y estar pendiente de "lo que la sociedad quiere saber y dárselo".

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También ha señalado la importancia de ir a lo local: "Si quieres tener un impacto, vete a tu comunidad, a tu pueblo, a tu región".

Un mensaje con el que ha coincidido el naturalista y escritor Joaquín Araújo, que ha sostenido que en un incendio "no hay valoración posible de la pérdida, si no se sabe lo que supone un bosque y lo que se pierde con él".

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Araújo ha añadido que la situación actual es "preocupante" porque se ha vuelto necesario explicar el papel de la ecología y "explicar las nociones más básicas".

"Indudablemente hay intereses en los bulos, la cuestión es en qué proporciones", ha dicho Valladares, que ha criticado a la ultraderecha por elegir "piezas científicas que coinciden con su interés" y dejan de lado "las que dicen otra cosa".

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Asimismo, ha advertido de que la información climática se "contamina" con interesas económicos y políticos"; en esa línea, ha criticado que "España es número uno en extinción de incendios", pero que el problema "llega en las competencias".

Por su parte, Santín ha puesto de manifiesto algunos de los bulos e informaciones falsas más comunes sobre los incendios, como que son provocados para cambiar el uso del terreno o porque los bosques están "sucios".

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Y ha añadido que, aunque "no todo el fuego es malo", ante las olas de calor, las sequías y el aumento de la masa vegetal en España, es necesario "intentar tener la mayor parte de fuego bueno y los menos fuegos malos".

Araújo ha subrayado que el "verdadero problema" de los bosques "es el olvido" y que es importante que su defensa "se entienda como una defensa cultural al gran editor de todos los libros".

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"Gracias, gracias, te sean dadas bosque, por publicar todos los libros. Gracias, gracias te sean dadas bosque, por sembrar sombra sin agacharte", ha concluido. EFE