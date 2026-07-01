0-3. España gana a Dinamarca y acaricia el pase a las semifinales del Europeo sub-19

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- La selección española de fútbol sub-19 ganó este miércoles a Dinamarca por 0 a 3, en el segundo partido de fase de grupos del Europeo masculino de Gales, con goles de Hugo López, Ousmane Diallo y José Antonio Morante, y estn más cerca de conseguir el pase a las semifinales.

Además de acercarse al objetivo de clasificarse a la siguiente ronda del torneo a falta de jugar un partido contra Alemania este sábado, los de Paco Gallardo tendrán doble premio, ya que certificarán su presencia en el próximo Mundial sub-20 que se disputará en 2027.

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Un partido en el que los daneses comenzaron con fuerza los diez primeros minutos, generando ocasiones y ejerciendo un juego peligroso que obligó a España a estar alerta.

A pesar del dominio, el primer gol de España llegó en el minuto 41 y fue obra de Hugo López.

Ya en la segunda parte, los de Paco Gallardo estuvieron muy rápidos en el juego en cuanto a la recuperación de balones y las ocasiones generadas las frustró el portero rival Breum-Harild.

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En los compases finales, José Antonio Morante, muy participativo durante el segundo tiempo, abrió por la banda derecha para Diallo, que definió con precisión para hacer el segundo gol en el minuto 81 y dar tranquilidad a España (0-2).

Dos tantos no eran suficientes. Sin embargo, tan solo cuatro minutos después Morante obtuvo su premio con un disparo que pasó por debajo de las piernas del defensa danés y se coló por el palo corto de la portería de Breum-Harild e hizo el tercer gol para España a falta de cinco minutos para el final.

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Con esta victoria, la selección española se coloca líder del grupo A con tres puntos y una diferencia de seis goles sobre Alemania, con la que cerrará la fase de grupos este sábado. EFE